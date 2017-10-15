Avusturya sandık başında; Dışişleri Bakanı Kurz favori

Avusturya'da halk, 22. dönem Federal Meclisi (Nationaltag) belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'e (TSİ 18.00) kadar sürecek.

Halkın sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 16 parti katılıyor, 2 bin 55 aday arasında Türk kökenli 20 aday da bulunuyor. 16 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 6.4 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 300 bin olarak açıklandı.

300 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığı ülkede, yaklaşık 110 bin Türk asıllı seçmen bulunuyor.

Aşırı sağcılar, seçim sonucuna itiraz etti

Seçim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da seçmenler, ülke genelinde kurulan 800 sandığın yanı sıra mektup yoluyla da oylarını kullanabiliyor. Seçmenlerin yüzde 10'undan fazlasının mektup yoluyla oy kullandığı ülkede, seçimlerin kesin sonuçları mektup oyların sayılmasından sonra belirleniyor.

Sebastian Kurz favori

34 yıldır koalisyonlarla yönetilen ülkede, seçimlerin sonucunda da yine bir koalisyon hükümeti kurulması öngörülüyor. Merkez sağ Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) başına geçen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz seçimlerde favori gösteriliyor.

Ülkede 2013'teki seçimlerde yüzde 24 oranında oy alan merkez sağ partinin, bu seçimlerde parti içinde yapılan köklü değişimler ve aşırı sağ söylemin merkeze taşınmasıyla yüzde 31-34 ile birinci parti olması bekleniyor. Kamuoyu araştırmalarında mevcut hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) de son seçimde aldığı yüzde 26 oy oranını bir puan arttıracağı tahmin ediliyor. Avusturya'da Türk kökenlilerin kurduğu Gelecek için Yeni Hareket Partisi (NBZ) 8 adayla yalnız Vorarlberg eyaletinden seçimlere katılacak.