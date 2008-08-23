Avusturya 'referandum' diyor

Avusturya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB'ye girişini referandumla halka sormak gerektiğini söyledi. Fransız hükümeti de bu yönde bir karar almıştı.



Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik, Türkiye'nin ileride AB'ye katılması durumunda üyeliğin ülkesinde referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Plassnik, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'ya yeni bir boyut kazandıracağı" gerekçesiyle bu durum için referandum yapılması gerektiğini belirtti.



Avusturya'da koalisyon ortaklarının sözleşmesinin de Türkiye'nin AB üyeliği konusunda referandum yapılmasını öngördüğünü doğrulayan Plassnik, "Türkiye'yle sürdürülen müzakerelerin sonucunda bir üyelik sözleşmesi hazırlanması kararı çıkması durumunda koalisyon partileri referanduma gidilmesi için girişimde bulunmayı kararlaştırdılar. Bunun için haklı gerekçeler var; Türkiye'nin AB üyeliğiyle Avrupa'nın entegrasyonunda ve AB içinde yeni bir boyuta ulaşılacak" diye konuştu.



Fransa'da durum ne?



Fransa Parlamentosu da temmuz ayında yaptığı bir oylamayla, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğıi için referandum şartını getiren maddenin kaldırılmasını ve yerine tüm üyeliklere referandum isteyen düzenlemenin kalmasını içeren düzenlemeyi kabul etmişti.



Anayasa değişiklik paketi içinde yer alan ve üzerinde uzlaşma sağlanan yeni düzenlemeye göre referandum tüm yeni üyeler için zorunlu olacak, yalnızca Parlamento ve Senato’nun ortak toplantısında üyelerin beşte üçünün onay vermesi durumunda Cumhurbaşkanı, referanduma gidilmemesini önerebilecek.

