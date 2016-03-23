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Dünya

Avusturya polisine göre, zorla dudaktan öpmek suç değil!

Polis, Viyana'da tacize uğrayan kadına 'cinsel taciz' kapsamına girmediğini söyledi

23 Mart 2016 21:23

Avusturya’nın başkenti Viyana’da polis, bir kadını zorla öpen kişiyi suçsuz buldu ve bunun cinsel taciz olmadığını belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Viyana’da işine gitmek için metroya binen 27 yaşındaki Iryna L. isimli kadın, yanında oturan 25 yaşlarında ve Kuzey Afrikalı olduğunu tahmin ettiği bir adamın eline dokunmaya başladığını, uyardığı zaman da adamın kendisini zorla dudağından öptüğünü anlattı.

​Avusturya gazetesi Heute’ye konuşan genç kadın, adama çantasıyla vurduktan sonra ağlayarak polise gittiğini ancak polislerin kendisine böyle bir şeyin cinsel taciz kapsamına girmeyeceğini söylediğini belirtti.

Olaydan dolayı çok korktuğunu ve bir hastalık kapıp kapmadığını öğrenmek için test yaptırdığını kaydeden Iryna L., olayı mahkemeye taşıyamaya kararlı olduğunu söyledi.

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