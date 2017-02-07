Avusturya Parlamentosu’na Türk hackerlardan saldırı

Avusturya Parlamentosu'nun resmi internet sitesine yönelik siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Parlamento sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, saldırının Türk bilgisayar korsanları tarafından düzenlendiğini belirtti. Sözcü, bilgisayar korsanlarının, Facebook hesabı üzerinden saldırıyı üstlendiğini dile getirdi.

Parlamento sözcüsü, pazar günü düzenlenen siber saldırı sırasında sistemin çöktüğünü ve yaklaşık 20 dakika boyunca siteye erişimin engellendiğini söyledi. Yetkililerin derhal harekete geçerek, zararın engellenmesi için çaba gösterdiğini işaret eden sözcü, saldırı nedeniyle veri kaybı yaşanmadığı belirtti.

Saldırıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden sözcü, yetkililerin soruşturma başlattığını kaydetti.

Avusturya'nın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istemesi nedeniyle, Ankara ile Viyana arasında gerilim yaşanıyor.

Türk hackerların geçen kasım ayında da Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine yönelik siber saldırı düzenlediği iddia edilmişti. Bunun yanı sıra Avusturya Savunma Bakanlığı ve Viyana Havalimanı'nın siteleri de geçen aylarda siber saldırılara hedef olmuştu.

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DW/dpa, JD/BD