Avusturya parlamentosu, yetişkinler için zorunlu Covid aşısını onayladı

Avusturya’da parlamento, Covid-19 aşısının yetişkinler için zorunlu olmasını onayladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, 18 yaş üstü tüm Avustralyalılar için geçerli olacak aşı zorunluluğu, parlamentoda 137’ye 33 olarak kabul edildi.

Zorunluluğun istisnası, hamileler, aşı olamayacak sağlık sorunu olanlar ve son altı ay Covid geçirenler olarak belirlendi.

Yetkililer, Avusturya’da aşılama oranının düşük olması nedeniyle bu kararın gerekli olduğunu savundu.

Avusturya’da 8.9 milyonluk nüfusun yüzde 71.8’i tam aşılı olurken bu oran Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde ancak Fransa ve İtalya’nın oldukça gerisinde kaldı.

Zorunlu Covid aşısı şu ana kadar Ekuador, Tacikistan, Türkmenistan ve Endonezya’da uygulandı.