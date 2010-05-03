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Dünya

Avusturya ordusunda Türkçe konuşunca işkence gördü

Avusturya ordusunda Türk gence işkence Türkçe konuşunca hapse atıldı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Avusturya’da yaşayan Prof. Dr. Mehmet Erdaş Avusturya ordusunda askerlik yapan oğlu Yusuf Erdaş’ın Türkçe konuştuğu için işkence gördüğünü iddia etti. Erdaş, “Oğlumu hapse atıp, aç bıraktılar” dedi. Konuyla ilgili dava açtığını söyleyen Erdaş Türk yetkililerden yardım istedi.


Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Türk Profesör Mehmet Erdaş, orduya katılan 18 yaşındaki oğlu Mehmet Yusuf Erdaş’ın işkence gördüğünü öne sürdü. Baba Erdaş, Türkçe konuştuğu için oğlunun aç bırakıldığını ve hapse atıldığını iddia etti. Sorumlulara dava açtıklarını söyleyen Profesör Erdaş yaşadıklarını şöyle anlattı:


“Oğlum Avusturya vatandaşı. Geçtiğimiz yıl Avusturya’da Savunma Bakanlığı’ndan bazı yetkililerin kendisine hediye vermesinden ve konuşmalardan etkilenip askere gitti. Burada kendisi gibi Türk kökenli arkadaşları ile Türkçe konuşması üzerine işkence görmeye başladı. Komutanları oğlumu günlerce hapse atıp aç bıraktılar. Türk ordusuna ve Türklüğüne hakaret ettiler. Geçirdiği bir ameliyatın ardından ağır yaralı olarak karargahın kapısına bırakıldı. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kaldı.”


PSİKOLOJİK İŞKENCE YAPTILAR

Avusturya’da aşırı ırkçılık olduğunu ve Türklere karşı büyük bir asimilasyon politikasının uygulandığını savunan Profesör Erdaş, “Tüm bu işkencelere dayanamayınca kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çocuğumu polise teslim etmekle tehdit ettiler. Ayrıca sürekli psikolojik işkence uygulamaya devam ettiler” dedi.


Erdaş, olayın askeri yetkililerce örtbas edilmesinden korktuklarını da söyledi. Sorumlulara dava açtıklarını belirten Erdaş, Avusturya’daki Türk yetkililerinden yardım istedi.


TÜRKÇE KONUŞMAK YASAKTI

Yusuf Erbaş ile aynı dönem askerlik yapan ve geçtiğimiz cuma günü belgesini alan Avusturya vatandaşı Hüseyin Ünal da işkenceyi doğruladı. Erbaş “Bize oraya girdiğimizde Türkçe konuşmanın yasak olduğu söylendi. Ancak, Yusuf’un Türkçe konuştuktan sonra yaptığı her şey göze battı. En ufak bir şeyde ona ceza vermeye başladılar. Ben olsam ben de dayanamazdım. Onun bizimle Türkçe konuşması üzerine biz de ceza aldık. Ama sonradan zor kurtulduk” dedi.

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