Avusturya mülteci akınına karşı harekete geçti



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Almanya'nın mülteci politikasını eleştirdi. Alman ‘Bild' gazetesine konuşan Kurz, “Mülteci akını genel olarak azaltılmalıdır. Geçen yıl Avusturya nüfus başına Almanya'dan bir kat fazla mülteci kabul etti. Bu bir daha olmamalı” dedi.

Kurz, bu nedenle Avusturya hükümetinin, Batı Balkan ülkelerinin İçişleri ve Dışişleri bakanlarını, güzergâh üzerindeki mülteci akınını frenleme imkânlarını görüşmek üzere Viyana'ya davet ettiğini söyledi.

Avusturya'nın beklentisi

Avusturya Dışişleri Bakanı, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin Avusturya'nın her gün 3 bin 200 mültecinin Almanya'ya geçmesine izin vermesini eleştirmesine karşılık olarak Almanya ile ortaklık ve işbirliğini sürdürmekten yana olduklarını ve bu nedenle Almanya'dan ne kadar mülteci kabul edeceğini ya da etmeyeceğini bildirmesini beklediklerini belirtti.

Kurz, Almanya'nın açık sınırlar konusunda Yunanistan'a güvence verdiğini ve Makedonya sınırının kapatılmasına karşı olduğunu duyurduğunu hatırlattı. Makedonya, pazar günü sınırlarını Afgan mültecilere kapatmıştı.

Buluşmaya dokuz ülke davetli

Viyana'daki Batı Balkanlar konferansına, mültecilerin izlediği Balkan rotası üzerindeki dokuz ülkenin içişleri ve dışişleri bakanları davet edildi. Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatmaları mültecilerin kuzey Avrupa yönünde yollarını devam ettiremeyip Yunanistan'da yığılmalarına neden oluyor.

Yunanistan hükümeti, temsil edilmeyeceği bir buluşmada Yunanistan'ın sınırları hakkında karar alınacak olmasını protesto etti. Viyana'daki bakanlar arası toplantı Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.