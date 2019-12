-Avusturya, Millileri bekliyor VİYANA (A.A) - 05.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın Türkiye ile karşılaşacak Avusturya Milli Takımı'nda, teknik direktör Dietmar Constantini, ''Az da olsa grupta bir şansımız oluştu. Biz de yarın iyi bir sonuç alarak bu şansımızı kullanmak istiyoruz'' dedi. Constantini, düzenlediği basın toplantısında, mücadele ettikleri (A) Grubu'nun en iyi takımının Almanya olduğunun altını çizerek, ''Türkiye'nin Kazakistan'ı son dakikada yenmesi ve Belçika'nın Azerbaycan'da puan bırakması, her takımın her takımı yenebileceğini gösteriyor. Türkiye'nin Kazakistan maçını kazanması bizim için iyi oldu. Biz de elimize geçen bu şansı, Türkiye maçında en iyi sonucu alarak kullanmak istiyoruz'' diye konuştu. Constantini, kendisine yöneltilen, ''Kazanmak zorundasınız, sahaya tamamen hücuma yönelik bir kadro mu çıkaracaksınız?'' yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Maça böyle bir kararla başlamak aptalca olur. Sadece hücuma yönelirseniz, arkayı boş bırakırsınız. Böyle başlanan bir maçın da bizim için uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Kontrollü ve disiplinli bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Almanya maçında yaptığımız hataları, bu maçta yapmamaya dikkat edeceğiz. Her takımın oyun sistemi farklıdır. Biz de yarın yapacağımız maça göre bir oyun planı hazırlayacağız.'' Constantini, Türkiye'nin yarın yapılacak maçta önemli bir seyirci potansiyeline de sahip olacağını, ancak maçın sonuçta Avusturya'da oynandığını sözlerine ekledi. -Kaptan Fuchs- Avusturya Takım Kaptanı Christian Fuchs ise tüm takım arkadaşlarının yarın Türkiye ile yapılacak maçın önemini bildiğini söyledi. Fuchs, Almanya karşısında alınan yenilginin hatırlatılması üzerine, ''Almanya, dünyanın en elit takımları arasında yer alıyor. Biz şu an için onlardan çok daha gerideyiz. Türkiye maçında ise arkadaşlarımdan, herkesin herkes için koşmasını, gerekirse en değerli organını bile yırtmasını bekliyorum. Hepimiz maçın ciddiyetinin farkındayız'' ifadelerini kullandı. Bu arada Avusturya-Türkiye maçı için satışa çıkan biletlerin tükendiği, 1800 biletin daha gün içinde gişelere dağıtılacağı bildirildi.