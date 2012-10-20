Avusturya metrodaki çıplak kadının peşinde

Avusturya’da metroya çıplak binen kadın kendisini görüntülemek isteyenlere poz verip bir kaç durak sonra indi. Ülkedeki gazeteler kimliğinin belirlenmesi için kadının yolcular tarafından çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçtiğimiz gün işe gitmek için metroya binmeyi tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre biraz daha şanslıydı.

Metroya üzerinde siyah çizmeleri dışında hiçbir şey olmadan binen kadın tüm ülkede günün konusu oldu.

Kardinal-Nagl-Platz durağında metroya binen kadın vagonun ortasında ayakta durarak kendisini görüntülemek üzere kameralarını çıkaran yolculara poz verdi.

Ulaşım müdürlüğünde çalışanlar gizemli kadının kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelerken ülkedeki gazeteler kadının fotoğrafını yayınladı.

O sabah metroda bulunan yolculardan biri Austrian Times gazetesine şunları söyledi: “Metroya bindi. Gözlerime inanamadım. İnsanlar fotoğraf makinelerini çıkartmaya başladı. Onlara poz veriyor gibiydi.”