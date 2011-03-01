-AVUSTURYA KADDAFİ'NİN BANKA HESAPLARINI DONDURDU VİYANA (A.A) - 01.03.2011 - Avusturya Merkez Bankası, Libya lideri Muammer Kaddafi ve ailesinin hesaplarını dondurdu. Avusturya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, mali kuruluşlardaki Libya hesaplarının 1,2 milyar avro tutarında olduğu bildirildi. Bu paranın ne kadarının AB'nin yaptırımlar listesinde yer alan Kaddafi ailesine ve dostlarına ait olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, söz konusu hesapların dondurulması kararı alındığı kaydedildi.AB, üst düzey Libyalı yetkililere seyahat yasağı getirmiş ve bu kişilerin hesaplarının dondurulmasını istemişti. -FRANSA: ''LİBYA'DA ASKERİ MÜDAHALEYE DEĞİL, İNSANİ YARDIMA ÖNCELİK VERİLMELİDİR'' Fransa hükümet sözcüsü François Baroin, Libya'da askeri müdahaleye değil, insani yardıma öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. ABD'den dün yapılan, ABD gemilerinin ve savaş uçaklarının Libya'nın yakınlarındaki bölgelere doğru hareket ettirildiği açıklamalarıyla, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Libya halkını korumak amacıyla Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için çalışacakları şeklindeki sözlerinin ardından France 2 televizyonuna konuşan Baroin, ''(Libya'da olanlardan) Kesinlikle dehşete düştük. Diğer AB üyesi ülkelerle insani yardım konusunda koordinasyon halindeyiz'' dedi. -LİBYA'DA GÖZALTINA ALINAN ÜRDÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI Libya'da gözaltına alınan Ürdünlüler serbest bırakıldı.Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Kayed, Libyalı yetkililerle temasa geçerek 4 Ürdünlünün serbest bırakılmasını sağladıklarını belirtti. Ürdünlülerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Kayed, bu kişilerden en az ikisinin bugün ülkeye dönmesinin beklendiğini kaydetti.Ürdün, Libya'daki 9 bin vatandaşının 2 bininden fazlasını tahliye etti. -RUSYA, LİBYA HAVA SAHASININ UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMESİ FİKRİNİ REDDEDİYOR Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi fikrini reddetti. Lavrov, BM İnsan Hakları Konseyi toplantısı için geldiği Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi önerisiyle ilgili bir soru üzerine "lüzumsuz işlerden kaçınmaları gerektiğini" söyledi. -UMMAN'DA SİYASİ REFORM İÇİN GÖSTERİLER SÜRÜYOR Umman'da iş ve siyasi reform taleplerinde bulunanların gösterisi devam ediyor.Ülkede dördüncü gününe giren gösterilerde askerler, ülkenin kuzeyindeki liman kenti Sohar'da toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.Görgü tanıkları, açılan ateşte bir kişinin yaralandığını belirtti. -BM, YEMEN HÜKÜMETİNİ UYARDI Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümetine, gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmaması uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, yaptığı yazılı açıklamada, halkın şikayetini dile getirme hakkı olduğunu belirtti. Pillay, Yemen hükümetini, uluslararası yasalara uygun olarak göstericileri ve gazetecileri korumaya çağırdı. -TUNUSLULARA TÜRK DİZİLERİ MORALİ Sıkıntılı günler yaşayan Tunus'ta televizyondaki Türk dizileri, halkın sıkıntılarını kısa süreliğine de olsa unutmalarına yardımcı oluyor.Tunus'taki NBC-1, NBC-2, NBC-4 ve Tunisia kanallarının en fazla izlenen dizilerini Türkiye'de yayımlanıp Arap ülkelerine dağıtımı yapılan bazı diziler oluşturuyor. "Gümüş", "Aşk-ı Memnu" ve "Ihlamurlar Altında" televizyondaki önemli diziler arasında yer alıyor.de birçok kişinin izlediğini belirtti.