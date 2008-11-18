Avusturya ile beraberlik yok



Türkiye ile Avusturya (A) milli futbol takımları, yarın Viyana'da yapacakları özel maçla birlikte, tarihte 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke (A) milli takımları arasında 6'sı Türkiye, 5'i de Avusturya sınırları içinde yapılan geride kalan 11 maçta Avusturya 7, Türkiye 4 galibiyet alırken, bugüne dek hiçbir maç berabere sonuçlanmadı.



8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 14 golüne, Avusturya 13 golle yanıt verdi.



(A) Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



İki ülke (A) milli takımları en son 2002 Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri baraj maçlarında karşı karşıya geldi. Türkiye, Viyana'daki maçı 1-0, İstanbul'dakini de 5-0 kazanarak, üçüncü olarak bitirdiği 2002 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.



Bu arada, yarınki maçın yapılacağı Avusturya'nın başkenti Viyana'da daha önce 5 kez karşılaşan iki ülke milli takımlarından ev sahibi Avusturya 4, Türkiye ise 1 galibiyet aldı.



Öte yandan, geride kalan 11 maçtan ilk 6'sında Türkiye, son 3'ünde ise Avusturya gol atamadı.



TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇLARI



Türkiye ile Avusturya (A) milli takımları arasında şimdiye dek yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç



---------- -------- ------------ -----



30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1



20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1



13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1



17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1



30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1



17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4



16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1



02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3



25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0



10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Baraj 1 - 0



14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Baraj 5 - 0





Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.







