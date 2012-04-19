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Dünya

Avusturya idam cezasını geri istiyor

Avusturya'da "idam cezasının yeniden uygulanması" talebi siyasi tartışmalara neden oldu

19 Nisan 2012 17:17

 

 
Avusturya'nın Tirol eyaleti Ticaret Odaları Başkanı Jürgen Bodenseer'in, özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar failleri için "idam cezasının yeniden uygulanması gerekir" yolundaki talebine Yeşiller Partisi sert tepki gösterdi. 
 
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) üyesi olan Bodenseer, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açtığı bir forumda "idam cezasının tekrar uygulanması için" kampanya başlattı. 
 
 
Yeşiller sert tepki gösterdi 
 
 
Bodenseer'in idam cezasının tekrar uygulanması yolundaki talebini resmen açıklamasına sert tepki gösteren Yeşiller Partisi temsilcisi Angelika Hörmann, Bodenseer'den çok "saçmalıklar duyduğunu" belirterek, "bu son saçmalığın artık zirve yaptığını" söyledi. 
 
 

‘Temel ilkelere aykırı'

 
Bodenseer'in, idam cezasına yönelik talebinin "Avusturya hukuk sisteminin temel ilkelerine aykırı olduğunu" ifade eden Hörmann, "Bodenseer'in Tirol eyaleti Ticaret Odası Başkanlığından derhal istifa etmesi gerektiğini" söyledi. 
 
İdam cezasının tekrar uygulanmasına ilişkin eyalet düzeyinde başlayan bu tartışmalara ilişkin koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Halk Partisi (ÖVP) henüz bir açıklama yapmadı. 
 
 
68 Yılında kaldırılmıştı 
 
 
Avusturya'da idam cezası en son 1955 yılında uygulanmış ve ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1968 yılında idam cezası tümüyle kaldırılmıştı.
 
 

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