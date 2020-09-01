Avusturya İçişleri Bakanı: Bir kişi Türk istihbaratı için casusluk yaptığını itiraf etti

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Avusturya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki bir kişinin "Türk istihbaratı için casusluk yaptığını" itiraf ettiğini bildirdi.

Bakanlık, bu kişiye suçlamalar yöneltileceğini ve şüpheli casusluk faaliyetleri üzerine soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Bu yabancı bir gücün Avusturya'da tesirini arttırma gayretidir. Böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Avusturya Halk Güvenliği Genel Sekreteri Franz Ruf, "Avusturya'da Türkiye'nin etkisi olduğuna dair açık sinyaller gördüklerini" ifade etti. Ruf, mevcut bulgulara Haziran ayında Türk ve Kürt gruplar arasında Viyana'da meydana gelen bir kavganın ardından yapılan detaylı incelemeler sonucu ulaşılığını ifade etti.

Nehammer, "Bir kişi Türk gizli servisi tarafından buradaki diğer Türk vatandaşlarına ve Türk asıllı Avusturya vatandaşlarına yönelik casusluk faaliyetleri yürüttüğünü ve elde ettiği bilgileri Türk güvenlik yetkililerine sunduğunu itiraf etti" açıklamasında bulundu.

"Türklerin casusluğuna Avusturya'da yer yok" diyen Nehammer, "Burada özgürlüğümüze ve temel haklarımıza Türkiye'nin tesir etmesine izin vermeyeceğiz. Buna karşı var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye devam etti.

Konu hakkında Avrupa Konseyi ve İnterpol'ün bilgilendirildiği belirtildi.