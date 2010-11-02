Avusturya hükümeti Taksim saldırısı için soruşturma açtı

T24 - İstanbul Taksim'deki pazar gün yapılan saldırıda kullanılan patlayıcı türünün Avusturya menşeli plastik patlayıcı olması dikkatleri Viyana hükümetine çevirdi. Bombaya ilişkin araştırma başlattıklarını duyuran Avusturya İçişleri Bakanlığı sözcüsü “Bombaya ilişkin kesin bir şey söyleyemeyiz. Ancak Türk hükümetiyle temasa halindeyiz” dedi.

Taksim Meydanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis noktasına yönelik düzenlenen saldırıda kullanılan bombaların, Avusturya menşeli ''SCH fünye A4'' tipinde plastik patlayıcı olduğu açıklanmasının hemen ardından Viyana hükümeti hareket geçti. Bombanın türüne ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken Avusturya hükümeti, Türk yetkililerinin açıklaması üzerine araştırma başlattığını duyurdu.

Ancak ellerinde patlayan bombaya ilişkin ayrıntılı bilgi olmadığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Sözcüsü Rudolf Gollia, konuya ilişkin Türkiye İçişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu. Türk yetkililerinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildiren Avusturyalı hükümet yetkilisi, ayrıntılı açıklamanın araştırma sonucunda verebileceklerini söyledi.



El Kaide şüphesi güçleniyor

Avrupa basını Taksim'deki canlı bombalı saldırının arkasında El Kaide'nin de olabileceğini yazdı. İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Neu Zürcher Zeitung gazetesi “El Kaide'nin kanlı saldırının arkasında olabileceği ihtimali var” iddiasının bir benzeri Avusturya'nın günlük gazetelerinden Wiener Zeitung'da da yer aldı. PKK'nin yaptığı açıklamayla olayı üstlenmediğine dikkat çeken gazete, ABD ve Avrupa ülkelerine yönelik yeniden artan El Kaide tehdidine atıfta bulundu.

Son günlerde Irak'taki saldıralar ile Yemen'den Amerika'ya gönderilen ve Dubai ile İngiltere'de son anda fark edilen iki bombalı pakete dikkat çeken gazete, ABD seçimleri öncesi “panik havasının” yaratılmak istendiğini yazdı. El Kaide'nin Türkiye'de de güçlü olduğunu hatırlatan Avusturya gazetesi “Saldırganlar değişik noktalardaki eylemleriyle dikkatleri üzerine çekmek istiyor olabilirler” görüşünü savundu.



