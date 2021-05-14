Avusturya federal başbakanlık binasının tepesine İsrail bayrağı çekildi

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İsrail Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırılarını sürdürürken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "dayanışma işareti olarak" federal başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildiğini açıkladı.

Kurz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'e yönelik terörist saldırıların en güçlü şekilde kınanacağını ve İsrail'in yanında olduklarını" belirtti.

Kurz'un paylaştığı fotoğrafta Avusturya federal başbakanlık binasının tepesinde Avrupa Birliği, Avusturya başbakanlık ve İsrail bayrakları olduğu görülüyor.

Pazartesi itibariyle 7 yılın en yüksek seviyesine çıkan gerilimde 119 Filistinli, 6 İsrailli ve bir Hindistan vatandaşı hayatını kaybetti.