-Avusturya farklı kazandı BAKÜ (A.A) - 07.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki maçta Azerbaycan, Avusturya'ya kendi sahasında 4-1 yenildi. İlk yarının 27. dakikasında ev sahibi takımın defans oyuncusu Saşa Yunisoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonucu Azerbaycan 10 kişi oyuna devam etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'ndaki maçın ilk yarısında konuk takım Avusturya, 34. dakikada Andreas İvansiç'in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Avusturya, 51 ve 62. dakikalarda Marc Janko'nun ayağından bulduğu iki golle farkı 3'e çıkarmayı başardı. Ev sahibi takımı ise karşılaşmanın 74. dakikasında Vügar Nadirov ile gol buldu. Karşılaşmanın son dakikasında Zlatko Junukovic ile bir gol daha bulan Avusturya, maçtan 4-1 galip ayrıldı.