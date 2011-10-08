T24 LogoT24 Logo
Spor

Avusturya farklı kazandı BAKÜ (A.A)

08 Ekim 2011 00:54

-Avusturya farklı kazandı BAKÜ (A.A) - 07.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki maçta Azerbaycan, Avusturya'ya kendi sahasında 4-1 yenildi. İlk yarının 27. dakikasında ev sahibi takımın defans oyuncusu Saşa Yunisoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonucu Azerbaycan 10 kişi oyuna devam etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'ndaki maçın ilk yarısında konuk takım Avusturya, 34. dakikada Andreas İvansiç'in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Avusturya, 51 ve 62. dakikalarda Marc Janko'nun ayağından bulduğu iki golle farkı 3'e çıkarmayı başardı. Ev sahibi takımı ise karşılaşmanın 74. dakikasında Vügar Nadirov ile gol buldu. Karşılaşmanın son dakikasında Zlatko Junukovic ile bir gol daha bulan Avusturya, maçtan 4-1 galip ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24