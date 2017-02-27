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BBC Türkçe

Avusturya: Erdoğan'ın kampanyasını hoş karşılamayız

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "Türkiye'deki kutuplaşmanın Avusturya'ya getirilmesini açıkça rededdiyoruz" diye konuştu.

27 Şubat 2017 19:35

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 Nisan'daki referandum için ülkesinde etkinlikler yapmasını "hoş karşılamayacaklarını" söyledi.

Kurz, Erdoğan'ın referandum için kampanya yürütmesinin Avusturya'daki "sürtüşmeyi arttıracağını" ve ülkedeki 117 bin Türk vatandaşı da dahil, 360 bin Türk kökenli azınlığın "entegrasyonuna engel olacağını" söyledi.

Kurz, bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada "Kampanya etkinlikleri hoş karşılanmayacak. Tabii ki Türk Cumhurbaşkanı da diğer üst düzey siyasetçiler gibi, üst düzey yetkililerle görüşmek için Avrupa ve Avusturya'ya ikili ziyaretlerde bulunabilir. Ancak Türkiye'deki kalpanyanın ve kutuplaşmanın Avusturya'ya getirilmesini açıkça rededdiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Erdoğan'ın Avusturya ve Almanya'ya yaptığı ziyaretlerin, taraftarları ve Kürt kökenli Türkiyeliler arasında "gerilimler" yarattığı ve gerginliğin "15 Temmuz darbe girişiminden sonra arttığı" vurgulandı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat'ta Almanya'nın Oberhausen kentinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ülkelerinde kampanya yapacağını söylediğine dikkat çekildi.

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