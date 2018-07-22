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Dünya

Avusturya ehliyet sınavında Türkçe seçeneğini kaldırdı

Türkçe seçeneğinin kaldırılması Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin gerginleştiği bir döneme rastladı

22 Temmuz 2018 18:53

Avusturya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin denetimindeki Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşayan Türkleri Almanca öğrenmeye teşvik etmek için ehliyet sınavınının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı.

En çok konuşulan ikinci dilin Türkçe olduğu ülkede, İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek.

Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, kararın tasarruf için alındığını söyledi, "Her ilave dil için beş haneli rakamları izah etmenin mümkün olmayacağını" söyledi. Ancak bakan kararın aynı zamanda Almanca öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Geçen yılki seçimlerin ardından koalisyon hükümetinde bazı kilit bakanlık ve daireler Özgürlük Partisi'ne verildi. Avusturya, Batı Avrupa'da aşırıcı sağcıların iktidarda olduğu tek ülke. Özgürlük Partisi hükümette muhafazakar Halk Partisi ile ortaklık yapıyor.

Sınavlarda Türkçe seçeneğinin kaldırılması Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin gerginleştiği bir döneme rastladı. Avusturya Başbakanı Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin zaman kaydebilmeden kesilmesini istiyor.

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