Avusturya Dışişleri Bakanı: Avusturya kültürünü bilmeyen imam istemiyoruz

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, İslam Yasa Tasarısı ile ilgili olarak, "Avusturya kültürünü bilmeyen imamları istemiyoruz" dedi.

Kurz, Avusturya İslam Cemaati'ne bağlı İslam Din Okulunu'nda yaptığı konuşmada, kendisine sürekli "İslam, Avusturya'nın bir parçası mı?" diye sorduklarını hatırlatarak, "Bunun cevabı açık ve net ortadadır: 500 bin Müslüman, Avusturya'ya ait ve İslam evet Avusturya'ya ait" dedi.

İslam'ı kullanarak terör yapanların Avusturya'da yerlerinin olmadığını belirten Kurz, Müslümanlar'a yönelik genel şüphenin de tamamıyla yanlış olduğunu ifade ederek, "Fransa'da yaşanan son olayda da gördük ki terörün dinle ilgisi yoktur. Saldırıda Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve ateist öldü. Biliyorsunuz ki Fransa'daki saldırıda ölen Müslüman Fransa hükümetini koruyan bir polisti ve ölmek zorunda kaldı" diye konuştu.

'Başörtülülere ayrımcılık yapılırsa polise şikayet edin'

Kurz, başörtülülere yönelik ayrımcılığın ve saldırıların arttığının hatırlatılması üzerine, "Avusturya hukuk devletidir. Bu tür olaylar polise şikayet edilmelidir ve mahkeme bunu inceleyecektir. Özellikle başörtülü kadınlar geri çekilmemeli, ortamlara girmeli" diye konuştu.

'Avusturya kültürünü ve Almanca bilmeyen imamlar istemiyoruz'

Bir öğrencinin, "İslam cemaati karşı çıkmasına rağmen neden İslam Yasa Tasarısı'nda ısrar ediyorsunuz?" sorusuna Kurz, şöyle yanıt verdi: "Biz 3 sene önce İslam Yasası için bir forum başlattık. Yasa tasarısı konusunda ise Avusturya İslam Cemaati ile pazarlık içindeydik. Onlarla birlikte düzenledik. Beklemediğimiz kadar çok tepki aldık. Bir öfke dalgası oluştu. Bana telefonlar yağmaya başladı. Bir çoğu yasa tasarısını okumadan saldırılarda bulundu. Özellikle 'Biz artık başörtüsü takamayacak mıyız?' sorusu, bilinçsizce bir öfke olduğunu ortaya koyuyordu. Bir takım gruplar ise birlikte çalışmalarımıza zarar verecek propaganda başlattı. Kimisi ise kendini yasaları bilmeden kurban rolüne soktu. Bir başka grup ise sadece kendi çıkarları için anlayış göstermedi. İnançlı Müslüman ve kendini bilen bir Avusturyalı olmak zor değil. İmamların Almanca bilmesini ve Avusturya kültürüne hakim olmalarını istiyoruz. Almanca bilmeyen imamlar ve Avusturya kültürünü bilmeyen imamları istemiyoruz."

'Dini topluluklar kendilerini finanse etmeli'

Bir öğrencinin İslam Yasa Tasarısı ile ilgili "Yahudiler'e, Ortodokslar'a da yurt dışından para geliyor, neden Müslümanlar için bu yasa çıkıyor?" sorusuna Kurz, "Dini topluluklar kendilerini finanse etmeli. Hiçbir din adamı veya rahip yurt dışından finanse edilmiyor" şeklinde cevapladı.

Müslümanların terör saldırılarını görmezden gelmek yerine kınaması gerektiğini söyleyen Kurz, bir öğrencinin "Neden bizim IŞİD'den kendimizi ayırmamızı istiyorsunuz. Biz terörist değiliz" sözleri üzerine, "Ben Katoliğim ve kendimi Haçlı seferlerinden ayırıyorum. Bu çok basit. Teröristler 'Allah adına öldürüyoruz' diyorlar, siz de çıkıp 'Hayır Allah öldürmemizi istemiyor onlar bizden değil demelisiniz" diye konuştu.