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BBC Türkçe

Avusturya dış finansman alan imamları sınır dışı edip 7 camiyi kapatma kararı aldı

Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

08 Haziran 2018 10:12

Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide Yeniçeri kıyafetli öğrencilerin sergilediği oyun nedeniyle alındığını açıkladı.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.

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