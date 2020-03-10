Avusturya'dan sığınmacıları durdurmak için Yunanistan'a finansal, askeri ve mühimmat 'yardım'ı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz , sığınmacıların girişlerini engellemek için Yunanistan'a yardım amacıyla "Özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı, mühimmat ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülkenin benzer zorluklar karşısında aynı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Kurz, AB’nin sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan'ın yanında yer almasının memnun edici olduğunu dile getirdi.

Yunanistan’a yapılacak ekipman ve personel desteğine de değinen Kurz, "Yunan polisinin sınırları korumasına en iyi şekilde destek olabilmek için özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik" şeklinde konuştu.

Kurz ayrıca, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara yönelik 1 milyon euro finansal yardımın da yapılacağını dile getirdi.