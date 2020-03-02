T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'dan 'sığınmacı' açıklaması

Bize ulaşmayı başarırlarsa durdurulmak zorundalar

02 Mart 2020 09:07

T24 Dış haberler

Avusturya, Türkiye'nin Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmama kararının ardından Yunanistan ve Balkan ülkeleri gerekli önlemleri almazsa "sığınmacıları durduracaklarını" ifade etti.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Macaristan ve Hırvatistan bize sınırlarını yapabilecekleri en iyi şekilde koruyacaklarına dair güvence verdi. Balkanlardan karayoluyla batı Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacıların bu iki ülkeden birinden geçmesi gerekecek.

Nehammer, "Buna rağmen bize ulaşmayı başarırlarsa durdurulmak zorundalar" dedi.

Avusturya, sığınmacı krizi sırasında nüfusunun yüzde birinden daha az sığınmacıyı topraklarına aldı.

ETİKETLER

avusturyaaçıklamasığınmacısuriyeidlibtürkiyeyunanistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24