Avusturya'dan 'sığınmacı' açıklaması

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Avusturya, Türkiye'nin Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmama kararının ardından Yunanistan ve Balkan ülkeleri gerekli önlemleri almazsa "sığınmacıları durduracaklarını" ifade etti.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Macaristan ve Hırvatistan bize sınırlarını yapabilecekleri en iyi şekilde koruyacaklarına dair güvence verdi. Balkanlardan karayoluyla batı Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacıların bu iki ülkeden birinden geçmesi gerekecek.

Nehammer, "Buna rağmen bize ulaşmayı başarırlarsa durdurulmak zorundalar" dedi.

Avusturya, sığınmacı krizi sırasında nüfusunun yüzde birinden daha az sığınmacıyı topraklarına aldı.