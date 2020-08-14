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Dünya

Avusturya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: AB, Türkiye'yle ilişkilerini yeniden değerlendirmeli

14 Ağustos 2020 16:07

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yaşanan son olayların ışığında Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli" ifadeleri yer aldı. 

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Schallenberg, Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükselmesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Schallenberg, “Şunu söyleyebilirim ki Avusturya bu tehlikeli ve çok kısa bir sürede tırmanma ihtimali olan olaylardan dolayı çok endişeli” dedi.

Avusturyalı yetkili, “Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin hamleleri yüzünden Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli” ifadesini kullandı.

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