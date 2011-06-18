-AVUSTURYA DA LİBYALI MUHALİFLERİ TANIDI VİYANA/BERLİN (A.A) - 18.06.2011 - Avusturya hükümeti, Libya'daki muhaliflerin kurduğu Geçici Ulusal Konseyi tanıdığını duyurdu. Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada, Viyana'nın, Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Geçici Ulusal Konseyi Libya halkını temsil eden "tek meşru siyasi muhatap" olarak tanıdığını belirtti. Schallenberg, Avusturya'nın bu kararıyla, Ulusal Geçiş Konseyini tanıyan ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesini isteyen Avrupa Birliği'nin (AB) Libya ile ilgili siyasi çizgisine göre hareket ettiğini ifade etti. Öte yandan, Libya'nın kuzeybatısındaki Nalut kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 45'ten fazla Libya askeri ve 8 muhalifin öldüğü bildirildi. Libyalı muhalif görgü tanığı Ebu Saa, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Nalut'ta çatışmaların dün başladığını ve bugün devam ettiğini, çatışmalarda 8 muhalifin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını söyledi. Ebu Saa, muhaliflerin, Kaddafi güçlerine ait 6 zırhlı aracı tahrip ettiğini ve 45'ten fazla askeri öldürdüğünü de iddia etti. Kaddafi yönetimi ise konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı.