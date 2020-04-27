Avusturya'da işçilere vergi indirimi sözü: "Ağır işlerde çok çalışanların gelecekte cepleri daha dolu olmalı"

Sputnik'in haberine göre muhafazakar eğilimli Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri, ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümetinin Başbakanı Sebastian Kurz, geçen yılın ekonomik hasılasının yüzde 10'una tekabül eden 38 milyar euroluk kurtarma paketi sunması sonrası, yeni mali önlemler açıkladı.

"İç tüketimi teşvik etmek de lazım"

İkinci Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle konuşan Başbakan Kurz, 38 milyar euroluk paketin 14 milyar eurosunu ödediklerini aktararak şunları söyledi:

"İster sağlık çalışanları ister güvenlik güçleri mensupları isterse süpermarket çalışanları veya diğerleri olsun, ağır işlerde çok çalışanların gelecekte cepleri daha dolu olmalı. Bu bir sosyal adalet meselesidir ama aynı zamanda böylesi zor zamanlarda iç tüketimi teşvik etmek de gerekmektedir."

"Büyük şirketlerin adil olmayan vergi pratikleriyle mücadele edeceğiz"

Düşük ve orta gelirlilerin vergilerini düşürmeyi vadeden Kurz, çok uluslu şirketlere de daha fazla vergi ödemeleri için baskı yapacaklarından söz ederek şöyle devam etti:

"Ulusal ve Avrupa düzeyinde vergi kaçırmanın her türüyle ve büyük şirketlerin adil olmayan vergi pratikleriyle mücadele edeceğiz, çünkü herkes bilhassa da böyle zamanlarda payına düşen adil vergiyi ödemeli."

Avusturya'da özellikle ABD merkezli çok uluslu teknoloji devleri Google ve Facebook gibi şirketlerin dijital reklam gelirlerinden yüzde 5 vergi alınıyor.

Hükümetin kurtarma paketi işten çıkarmaları önlemeye yönelik kısa çalışma ödeneğini de içerirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.1 milyon çalışan için yapılan başvuruyu onayladı. Avusturya'nın toplam işgücü 4.6 milyon.

Önlemler kalkmaya başladı

Avrupa'da Koronavirüs'e karşı erken harekete geçen ülkelerden olan Avusturya, 6 hafta öne okullar, barlar, restoranlar, tiyatrolar, elzem olmayan dükkanlar ve diğer toplanma yerlerini kapatmıştı. Bu sayede günlük enfeksiyon oranının yüzde 1'in altında ve şimdilik ölü sayısının 542'de kalması üzerine, hükümet ekonominin aşamalı olarak kısmen açılmasına karar verdi.

Gelecek hafta itibariyle anaokulları da yeniden açılacak. Sınıflarda öğrenci sınırlamasına gidilecek okullarda, öncelik çalışan ebeveynlerin çocuklarına verilirken, gelecek yıl ilkokula başlayacak çocuklar da her gün düzenli olarak kreşe gidebilecek. Diğer çocukların ise haftada 2-3 gün gelmelerine izin verilecek.