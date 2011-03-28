-AVUSTURYA DA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Avusturya, maçın hazırlıklarını tamamladı. Avusturya Milli Takımı, teknik direktör Dietmar Constantini yönetiminde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda antrenman yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Avusturya takımında elindeki sakatlığı nedeniyle yarın forma giymeyeceği duyurulan Marc Janko'nun da elinde bandajıyla antrenmanda yer aldığı görüldü. Teknik direktör Constantini'nin antrenmanda, kadrosundaki Türk oyunculardan Ekrem Dağ ile bir görüşme yapması da dikkat çekti. Sakatlıkları nedeniyle Marc Janko, Franz Schiemer ve Zlatko Junuzovic'in forma giyemeyeceği maçta Avusturya'nın Türkiye karşısına, Macho, Ekrem, Dragovic, Pogatetz, Fuchs, Scharner, Yasin, Harnik, Arnautovic, Ümit, Meierhofer 11'i ile çıkması bekleniyor.