Avusturya'da hafta sonu yapılması planlanan Koronavirüs tedbirleri karşıtı gösterilere yasak

Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve pazar günü, büyük çoğunluğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri karşıtlarının düzenlemeyi planladığı gösterilere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce duyurusu yapılmış çok sayıda gösterinin virüsün yayılmasını hızlandıracağı ve halk sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle yasaklandığı belirtilerek, vatandaşların söz konusu gösterilere katılmamaları çağrısında bulunuldu.

Yasağa rağmen gösteri yapılması durumunda polisin göstericilere müdahale edeceği kaydedilen açıklamada, yasaklı gösteriye katılacak kişilerin 720 Euro, maske, mesafe gibi Covid-19 önlemlerine uymayanların da 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacağı bilgisi paylaşıldı.