Avusturya'da çığ felaketi: En az 5 ölü

Avusturya’nın kuzeyindeki Dachstein bölgesinde sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, yerel saatler 09:30 sularında meydana geldi. Yetkililer, olay yerine ilk yardım ekiplerinin gittiğini fakat ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Çekya’dan gelen bir turist grubu olduğu belirtildi. Olay yerine 6 helikopter gönderilirken, görgü tanıkları dağın yamacındaki bütün karın yığıldığını söyledi.

Yerel makamlar, yaşamını kaybedenlerin naaşlarının 2.800 metre yüksekten getirildiğini açıkladı.