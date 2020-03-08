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Dünya

Avusturya'da çığ felaketi: En az 5 ölü

08 Mart 2020 21:47

Avusturya’nın kuzeyindeki Dachstein bölgesinde sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, yerel saatler 09:30 sularında meydana geldi. Yetkililer, olay yerine ilk yardım ekiplerinin gittiğini fakat ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Çekya’dan gelen bir turist grubu olduğu belirtildi. Olay yerine 6 helikopter gönderilirken, görgü tanıkları dağın yamacındaki bütün karın yığıldığını söyledi.

Yerel makamlar, yaşamını kaybedenlerin naaşlarının 2.800 metre yüksekten getirildiğini açıkladı.

 

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