Avusturya'da bir hastane, yaşlı hastanın yanlış bacağını ampute etti

Avusturya'da bir hastanede yapılan yanlış operasyon sonucu yaşlı bir adamın yanlış bacağı ampute edildi. Hastane "trajik hata" diyerek, operasyonun insan hatası sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, çok sayıda rahatsızlığı olan yaşlı bir adamın, bir hastalığı bacaklarını etkiledi ve sol bacağının ampute edilmesi gerekti. Operasyona alınan adamın yanlışlıkla sağ bacağı ampute edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada "18 Mayıs günü, 82 yaşında bir adamın yanlış bacağının ampute edilmesinden derin şok duyuyoruz. Bu hatanın nasıl olmuş olabileceğini araştırmamız gerekiyor. Buradan kamuoyuna özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Avusturya basını, yaşlı adamın operasyondan sonra yapılan hatayı, rahatsızlığından ötürü hemen fark etmediğini aktardı.

Hasta, psikolojik tedaviye alındı ve sol bacağının da ampute edilmesi gerektiği belirtild,.