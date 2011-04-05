-AVUSTURYA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA VİYANA (A.A) - 04.04.2011 - Avusturya cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, bugün bazı Türk gazetelerinde yayımlanan "Cumhurbaşkanı Fischer Türkiye'nin Viyana Büyükelçisinin geri çekilmesini istedi" yolundaki haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi. Hofburg (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) basın bürosundan ülkenin ulusal haber ajansı APA'ya yapılan açıklamada, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan'ın görevinin başında olduğu ve cumhurbaşkanlığı tarafından, "geri çekilmesi" için Türk makamlarına bir mesaj iletilmediği belirtildi. Bazı Türk gazetelerinde yayımlanan haberde iddia edildiği çerçevede Türk makamlarına hiçbir talep iletilmediği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in Mayıs ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasının da söz konusu olmadığı, "iddia edilenin aksine Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Mayıs ayında Avusturya'ya resmi ziyarette bulunacağı" bildirildi. Aynı konuda APA ajansına bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı basın bürosu da bazı Türk gazetelerinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilerek, "Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan'ın geri çekilmesi yolunda Türk makamlarına bir mesajın iletilmesinin söz konusu olmadığı" kaydedildi. Bugün bazı Türk gazetelerinde yayımlanan Ankara mahreçli haberde, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in Mayıs ayında Türkiye'ye yapacağı resmi ziyareti Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan'ın "geri çekilmesi koşuluna bağladığı" ve "Büyükelçi geri çekilmezse gelmeyeceğim" dediği ileri sürülmüştü.