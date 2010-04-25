Avusturya cumhurbaşkanını seçti

T24 - Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan resmi sonuçlara göre Heinz Fischer, oyların yüzde 78,9'unu alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.







Seçime aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) adayı olarak katılan Barbara Rosenkranz, oyların yüzde 15,6'sını, Hristiyan Parti (CPÖ) adayı Rudolf Gehring yüzde 5,4'ünü aldı.



İçişleri Bakanı Maria Fekter, oyların tümünün sayılması ardından yaptığı açıklamada, Fischer'in oyların yüzde 78,9'unu alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.



Fekter, seçimde 6 milyon 355 bin 568 seçmenden 2 milyon 897 bin 967 kişinin geçerli oy kullandığını belirterek, seçime katılma oranının yüzde 49,2 olarak belirlendiğini kaydetti.



İçişleri Bakanı Fekter, yurt dışında mektupla kullanılan oyların seçim bürosuna ulaşmasının ardından, 30 Nisan'da kesin sonucun belirleneceğini bildirdi.



Kesin sonucun açıklanmasından sonra Heinz Fischer'in muhtemelen 1 Temmuz'da yeni görevine resmen başlayacağı belirtildi.



Heinz Fischer, 2004 yılında ilk kez aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,39 oranında oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.



9 Ekimde 72. yaş gününü kutlayacak Fischer, ikinci kez seçildiği cumhurbaşkanlığı görevini altı yıl süreyle yapacak.





