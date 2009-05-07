Avusturya, CERN üyeliğini sona erdiriyor

Avusturya, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) üyeliğine son veriyor.



Bilim Bakanı Johannes Hahn, 2011'e kadar üyeliklerini sona erdireceklerini ve merkeze yıllık ödenen 21 milyon dolarlık üyelik aidatının diğer projeler için kullanılacağını belirtti.



Avusturya, merkezi İşviçre'de bulunan CERN'e 1959'da üye olmuştu. 12 Avrupa ülkesi tarafından Cenevre'de 1954 yılında kurulan CERN'in 20 asil üyesi bulunuyor.



Pek çok ülkeden binlerce bilim adamının araştırmalarında yer aldığı CERN'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 gözlemci üyesi var.

