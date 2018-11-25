Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açanlar gözaltında

Ankara'da Avusturya Büyükelçiliği'nin bulunduğu bulvarda bir araçtan havaya ateş edildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Dün gece Ankara'da bir otomobilden açılan ateş polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Avusturya Büyükelçiliği önünde plakası henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir otomobilden havaya ateş edildi. Çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından Avusturya Büyükelçiliği gibi stratejik kurumların olay yeri yakınında bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi. Ekipler, belirlenen aracın bulunması için çevredeki tüm yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen uzman ekipler çok sayıda kovan buldu.

Ankara Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği Binası önünde) meydana gelen 'Ateşli silahla havaya ateş edilmesi' olayı ile ilgili olarak; olayı gerçekleştiren 2 şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte göz altına alınmışlardır. Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir."