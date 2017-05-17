Avusturya burka yasağını onayladı

Avusturya parlamentosu, hükümetin mart ayında kabul ettiği ve tartışmalara yol açan burka yasağını onayladı. Ulusal Konsey'de yapılan oylamada Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekilleri yasağı içeren entegrasyon paketini kabul etti. Partiler, öncesinde hükümet koalisyonunun dağıldığını ve seçimlerin 15 Ekim tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Alınan kararla kamusal alanda tüm vücudu ya da yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmış oldu. Yasağı ihlal edenlere, ekim ayından itibaren yürürlüğe girmek şartıyla 150 euro para cezası öngörülüyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasına da yasak getirildi.

Yasada ayrıca iltica başvurusunda bulunanlara Almanca ve entegrasyon kursunu bitirme yükümlülüğü getirildi. İltica başvurusunda bulunanlar ayrıca çalışma hayatına katılmaları için verilen danışmanlık eğitimlerine katılmak zorunda olacak. Bu kurslara gitmekten imtina edenlere mali yardımlarda kesintiler öngörülüyor.

Avusturya'da çeşitli insan hakları savunucuları ve kilise temsilcileri daha önce burka yasağına karşı olduklarını açıklamıştı. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yasağın uygunsuz ve orantısız olduğunu duyurmuştu. Avusturyalı piskoposlar da vücudun bütünüyle örtülmesinin Avusturya kültürü dikkate alındığında "toplumsal olarak arzu edilmeyen bir davranış” olmakla birlikte yasağın çözüm olmadığını açıklamıştı.

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