T24 LogoT24 Logo
Spor

AVUSTURYA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) 

08 Ağustos 2011 21:08

-AVUSTURYA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın 6 Eylül'de deplasmanda Avusturya ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.  Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbolseverler karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00'den itibaren TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alabilecek.  Avusturya pasaportuna sahip Türkler ise TSİ 11.00'den itibaren, ''http://www.oefb.at/tickets-pid608#el18612'' adresinden bilet temin edebilecek.  Avusturya Futbol Federasyonu tarafından Türk futbolseverlere ayrılan bölüm için bilet fiyatı 22 Avro olarak belirlendi. Futbolseverler en fazla 4 bilet satın alabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24