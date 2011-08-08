-AVUSTURYA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın 6 Eylül'de deplasmanda Avusturya ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbolseverler karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00'den itibaren TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alabilecek. Avusturya pasaportuna sahip Türkler ise TSİ 11.00'den itibaren, ''http://www.oefb.at/tickets-pid608#el18612'' adresinden bilet temin edebilecek. Avusturya Futbol Federasyonu tarafından Türk futbolseverlere ayrılan bölüm için bilet fiyatı 22 Avro olarak belirlendi. Futbolseverler en fazla 4 bilet satın alabilecek.