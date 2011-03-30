-AVUSTURYA BASINI CONSTANTINI'YE ATEŞ PÜSKÜRÜYOR VİYANA (A.A) - 30.03.2011 - Avusturya basını, milli takımın Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin faturasını teknik direktör Dietmar Constantini'ye çıkardı ve okurlarına, "Constantini gitsin mi kalsın mı" sorusunu yöneltti. Ülkenin yüksek tirajlı günlük gazetesi Kronen Zeitung birinci sayfasının kapağından fotoğraflı olarak verdiği haberde, "Milli takım yine hüsrana uğrattı" başlığını kullandı. Gazete karşılaşmaya spor sayfasında da geniş yer verdi ve teknik direktör Dietmar Constantini'nin görevinde kalıp kalmayacağı sordu. Muhafazakar eğilimli Kurier gazetesi de manşetinden fotoğraflı olarak verdiği haberde Milli takımın Belçika karşısında da aldığı yenilgiye gönderme yaparak, "Türkiye'de de ayılamadık" ifadesini kullandı. Gazete, milli takımın Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin faturasını teknik direktör Constantini'ye çıkararak, "Constantini; milli takım için yeterli değil" dedi. Avusturya devlet televizyonu (ORF) ise Türkiye-Avusturya milli maçına internet sayfasında geniş yer verdi. 2012 Avrupa şampiyonası hazırlık maçlarına ilişkin istatistik bilgiler de veren ORF, Avusturya'nın Belçika ve Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık yenilgilerin ardından, gruptaki şansının "yok denilecek düzeye indiğini" yazdı. Türkiye karşısında savunmanın "aptalca hatalar yaptığını" belirten ORF, "Millilerin, Belçika ve Türkiye karşısında almayı planladıkları 4 puana karşılık aldıkları yenilgilerle Avrupa şampiyonasına katılması hayal oldu" görüşüne yer verdi. -FEDERASYON BAŞKANINDAN CONSTANTİNİ'YE DESTEK - Avusturya basınının, Türkiye karşısında alınan 2-0'lık yenilginin faturasını teknik direktör Dietmar Constantini'ye çıkarması üzerine açıklama yapan federasyon başkanı Leo Windtner, her yenilginin ardından teknik direktör tartışması yapmak istemediklerine işaret ederek, "Maçın sonucunu tabiki yönetim kurulunda kendi aramızda değerlendireceğiz ancak teknik direktör Dietmar Constantini'yi değiştirmeyi düşünmüyorum" dedi. Milli takımın Belçika ve Türkiye karşısında aldığı iki yenilginin ardından gruptaki şanslarının pek parlak olmadığını ifade eden federasyon başkanı Windtner, basındaki umutsuzluğun aksine, umudunu koruduğunu ima ederek, "Bakarsınız gelecek karşılaşmalarda şansımız döner" diye konuştu.