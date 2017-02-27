Avusturya Başbakanı’ndan Erdoğan'a destek

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkede referandum mitingi düzenlemek istemesi ihtimali karşısında, "Avusturya’da herkesin gösteri hakkı vardır" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz’un konuyla ilgili olumsuz görüşlerinin ardından, tartışmaya Başbakan Christian Kern de katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basının sorularına cevap veren Kern, Bakan Kurz’un tam aksi yönde görüş açıkladı.

Kern, “Avusturya’da herkesin gösteri hakkı vardır” dedi.

Öte yandan, Başbakan Kern, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğiyle ilgili verilmesi gereken kararlar olduğunu belirtti.

Kern, "En önemli soru şu: Neoliberalizmin hakim olduğu bir Avrupa mı istiyoruz, yoksa insanlara ilham veren, insanlara verdiği güvenlik ve refah vaadini yerine getiren ve çoğunluğun yararına bir Avrupa mı?" diye konuştu.

Avrupa’da sosyal unsurların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kern, dünya açısından ilginç bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.