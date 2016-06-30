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Dünya

Avusturya Başbakanı: Türkiye AB'ye girerse, biz çıkarız

Christian Kern, ülkesinin referandum yapabileceğini söyledi

30 Haziran 2016 22:25

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği durumunda, birlikten ayrılmak için referanduma gidilebileceğini açıkladı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'te yayınlanan ZIB2 programında konuşan Başbakan Kern, kendisinden önceki başbakanın AB'ye bakışının kendisini bağlamadığını kaydetti.
 
Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda Avusturya'nın AB'den ayrılması ya da kalması için referandum yapabileceklerini belirten Kern, bu konunun büyük bir boyut olduğunu ve oylama konusu olması gerektiğini söyledi.

 

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