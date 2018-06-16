Avusturya Başbakanı Kurz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Saçmalık, kanunlarımıza uymak zorunda

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avusturya'da 7 caminin kapatılmasına ilişkin olarak “Haçlı-Hilal savaşlarına” götürüyor sözlerine, "Bu saçmalık. Bizim canlı ve aktif bir Müslüman topluluğumuz var. Bizde din özgürlüğü var ki bu çok önemli. Fakat biz ülkemizdeki herkesin kanunlara saygı duymasını istiyoruz. Avusturya’daki Müslüman toplulukların yurt dışı tarafından etki kalmamasını istiyor ve ülke dışından İslami organizasyon ya da imamları kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunlarımıza uymak zorunda" şeklinde yanıt verdi.

İsrail’de Jerusalem Post'a konuşan Kurz, muhabirin, “Biz de bir süredir Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarılarını alıyoruz. Sizin de Avusturya’daki Türkiye hükümetinin desteklediği bazı camileri kapatma kararınızın ardından böyle bir durum yaşanıyor. Kararınızın yaptırımları olacağını söyledi. Bu konuda endişeli misiniz” sorusuna Kurz, “Bu saçmalık, çünkü biz Avusturya’da yaşayan herkesin Avusturya kanunlarına saygı göstermesi… Bizim canlı ve aktif bir Müslüman topluluğumuz var. Bizde din özgürlüğü var ki bu çok önemli. Fakat biz ülkemizdeki herkesin kanunlara saygı duymasını istiyoruz. Ve İslam konusundaki kanunlarda Avusturya’daki Müslüman toplulukların yurt dışı tarafından etki kalmamasını istiyor ve ülke dışından İslami organizasyon ya da imamları kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunlarımıza uymak zorunda” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya’nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir” sözleri hakkında, “Biz fikrimizi ve kararımızı değiştirmeyeceğiz” derken İsrail Başbakanı Netanyahu ile de Türkiye hakkında konuştuklarını söyledi. Kurz, Netanyahu ile ne konuştuğunu ise muhabirin ısrarına rağmen söylemedi.