Avusturya Başbakanı Kurz: Afganistan'dan daha fazla mülteci kabul edilmesine karşıyız

T24 Dış Haberler

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan mülteci kabul edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Euronews’un aktardığı habere göre, Avusturya kanalı Puls24’e konuşan Kurz “Son yıllarda Avusturya’ya 40 bin Afgan mülteci kabul ettik. En büyük Afgan topluluğuna sahip ülkelerden biriyiz” dedi.

Afganistan'da Avrupa Birliği kurumları adına çalışan Afganların iltica edebileceği ülkeler arasında bir seçenek olarak Avusturya'nın bulunmadığını ifade eden Başbakan, "Daha fazla kişiyi kabul etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Tam aksini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin bir tweet de atan Kurz “Hâlâ entegrasyona ilişkin büyük problemler var bu edenle daha fazlasına karşıyız” dedi.

Avrupa Birliği’nin Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerine “2015’teki hataları tekrarlamaması gerektiğini” söyleyen Kurz, bir tweette de “Afganistan’da yaşananlar dramatik ve 2015’teki hataları tekrarlamamalıyız. Afganistan’dan ayrılan insanlara komşu ülkelerde yardım edilmeli. Avrupa Birliği sınırlarını korumalı, yasa dışı göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeli” yazdı.