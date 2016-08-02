Avusturya Başbakanı: Erdoğan taraftarları beni ölümle tehdit ediyor

Avusturya Başbakanı Christian Kern bazı Türk ve islami radikalcilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Avusturya basınına açıklamalarda bulunan Kern, Österreich gazetesinin "Twitter ve Facebook'ta bazı Erdoğan taraftarlarınca tehdit edildiğinizi görüyoruz. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bu tehditler 2 aydır var. Şahsıma yapılan ölüm tehditleri gerçektir" yanıtını verdi.

DHA'nın haberine göre, Kern, Erdoğan'ın Almanya ve Avusturya'yı hedef alan ve nefret oluşturacak açıklamalarının ardından kendisine ve ülkesine karşı bir sanal nefret dalgasının oluşmasına neden olduğunu iddia etti.



Gazete, Twitter'da bir Erdoğan sempatizanının "Göreceksiniz DEAŞ militanlarını size göndereceğiz. Hükümetinizi yok edecekler" şeklinde twit attığını yazdı.





"Türkiye ulusal iflasa gidiyor"





Erdoğan hayranlarının Başbakan Kern'i DEAŞ ile tehdit ettiklerini iddia eden gazete, "DEAŞ sizi yok edecek" yazdıklarını hatırlatarak "tepkiniz nedir?" diye sordu, Başbakan Kern "Erdoğan, Almanya ve Avusturya'ya iftiralar ederek gösteri özgürlüğünün engellendiği gibi söylemlerde bulunuyor. Bu da ortamı geriyor. Ayrıca AB'yi mülteci kartıyla tehdit etmesi hoş karşılanamaz. AB ile Türkiye arasındaki bu gerginliğin devam etmesiyle Türkiye ulusal iflasa gidiyor" dedi.