Avusturya Balkan rotasının kapalı kalmasını istiyor



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, mülteciler tarafından kullanılan Balkan rotası boyunca sürekli sınır kontrolü yapılacağını söyledi. Kurz Alman gazetesi ‘Rheinische Post'a verdiği demeçte Balkan rotasının kapalı kalması gerektiğini vurguladı. Avusturya Dışişleri Bakanı, “Bir mültecinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'dan Birlik üyesi olmayan Makedonya'ya kaçması kabul edilemez” dedi. AB dış sınırları korunamadığı sürece kaçak göçün başka türlü önlemeyeceğini söyleyen Sebastian Kurz Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2015 Eylüllünde mültecilerle ilgili olarak yaptığı açıklamayı yanlış bulduğunu belirtti.

‘Kaçaklar sınırdan geri çevrilmeli'

“Sonuç olarak bu politikanın yanlış olduğu anlaşılmıştır”, diyen Kurz, Almanya Başbakanı'nın daha sonra mülteci sayısını sınırlama ve mültecilere kapanma politikası başlattığını hatırlattı. “Avrupa'nın kapıları açıktı ama şimdi trend değişti” diyen Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz sözlerini, “Şimdi sınırlar kapandı, insan kaçakçılarının fiyatı yükseldi, kaçak göç cazip olmaktan çıktı”, diyerek sürdürdü. Dublin anlaşmasının yerine yeni bir düzenlemenin getirilmesi gerektiğini belirten Kurz, “AB, ‘kaçak yollarla gelen sınırı aşamaz' yönteminin benimsendiği İspanya ve Avustralya gibi devletlerin mülteci akınını etkili bir şekilde durduran uygulamalarını devralmalıdır”,dedi.

2015 yılında Avusturya'ya 90 bin, 2014'te ise 28 bin sığınma başvurusu yapılmıştı. Avusturya hükümeti, sığınma başvurusu sayısının azaltılması için 37 bin 500 üst sınırını belirlemişti. Şubat ayında Balkan rotasının kapatılmasından bu yana Avusturya'ya da daha az sayıda sığınmacı geldi. Temuz sonuna kadar sığınma başvurusunda bulunanların sayısının 28 bin 800 olduğu bildirildi.