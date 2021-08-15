Avusturya, Afganistan'ın komşu ülkeleri için bir konferans planlıyor

Afganistan'da Taliban ve hükûmet arasında yönetimin devrine ilişkin müzakereler planlanırken Avusturya, Afganistan'ın komşu ülkeleri için bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, sığınmacı akınına karşı duruşuyla bilinen Avusturya, bu ay sonu ya da eylül başında Afganistan'ın komşu ülkeleri için bir online konferans düzenlemeye hazırlanıyor. Konferansa Avusturya dışında ismi verilmeyen başka Avrupa Birliği üyelerinin de katılacağı belirtildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg "Sahada yardım ancak bölgedeki müttefiklerin ortak çalışmasıyla mümkün olur. Çatışma ve istikrarsızlık eninde sonunda Avrupa'ya, Avusturya'ya sıçrar" dedi.

Avusturya, sığınma talebinde bulunan Afganların sınır dışı edilmesi kararını alan altı AB ülkesinden biri olmuştu. Almanya, Hollanda bu karardan vazgeçse de Avusturya, henüz bir değişikliğe gitmedi.