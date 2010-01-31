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Spor

Avusturya Açık'ta şampiyon Federer

31 Ocak 2010 16:23

Avustralya Açık tenis turnuvası erkekler finalinde Roger Federer, İskoç rakibi Andy Murray'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
     
İsviçreli tenisçi, 2 saat 41 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti ve Avustralya Açık'ta 4. şampiyonluğuna ulaştı.
     
Maçın geneline bakıldığında Federer, ilk servislerinde, rakibinin yüzde 57'lik oranına karşılık yüzde 66 başarı sağladı. Federer 11, Murray 10 ace yaptı. İsviçreli tenisçi 2, Murray 4 çift hata ile oynadı. En hızlı servisi ise saatte 214 kilometre hızla Andy Murray attı.
     
Kariyerinde 22 Grand Slam finali bulunan Federer, son 19 final mücadelesinin 18'inde mücadele etti.
     
İki tenisçi daha önce, 2008 Amerika Açık finalinde karşılaşmış ve bu mücadeleyi de Federer 3-0 kazanmıştı.

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