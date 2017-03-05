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BBC Türkçe

Avusturya: AB Türkiye'nin seçim kampanyalarına engel olmalı

Avusturya, AB'ye Türkiye'deki referandum için Avrupa'da yapılan kampanyalar konusunda ortak tavır takınma çağrısı yaptı. Hollanda da ise aşırı sağcı Wilders, Bakanlar Kurulu'nun tamamını "istenmeyen adam" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

05 Mart 2017 20:06

Hollanda ve Almanya'nın ardından 16 Nisan'daki referandum kampanyalarıyla ilgili tartışmalara Avusturya da katıldı. Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'deki referandumla ilgili Avrupa'da yapılan kampanyalar konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir tavır takınması gerektiğini söyledi.

Kern, AB'nin ortak bir tavır takınması halinde Türkiye'nin son dönemdeki toplantı iptallerinden dolayı sert tepki gösterdiği Almanya gibi üye ülkeler üzerinde kurduğu baskıyı da hafifleteceğini öne sürdü.

Almanya'da yayın yapan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kern, "AB'nin kampanya niteliği taşıyan bu tarz etkinliklerin önlenmesi yönünde ortak bir tavır benimsemesi makul olur. Böylece, bu tarz etkinliklerin yasaklandığı Almanya gibi münferit ülkelerin üzerinde Türkiye tarafından baskı kurulmasının da önüne geçilir" dedi.

Almanya'da bazı kentler, bakanların da katılması planlanan bazı etkinlikleri iptal etti. Almanya, iptal kararlarının yerel belediyeler tarafından alındığını savunurken, Türkiye ise Alman hükümetini referandumda 'evet' oyunun çıkmasını engellemeye çalışmakla suçluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel, ilişkilerdeki gerilimin artması üzerine Çarşamba günü bir araya gelmeyi planlıyor.

İki ülke arasında sorun yaratan bir diğer konu da Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması. Gabriel, Yücel'in tutuklanarak cezaevine konulmasını iki ülke ilişkilerinde "son dönemin en büyük sorunlarından biri" olarak tanımlamıştı.

Kern de Yücel'in bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaparak, Türkiye'de basın özgürlüğünün "yabancı bir kelimeye" dönüştüğünü vurguladı.

Avusturya Başbakanı, "Başkanlık sisteminin getirilmesi anayasal devletin daha da zayıflamasına, kuvvetler ayrılığının bozulmasına ve Avrupa Birliği değerleriyle tezat bir sistemin ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Çavuşoğlu'nun katılması beklenen etkinliği iptal etmek adına resmen girişim başlatan Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders de Başbakan Mark Rutte'yi bu konuda "çok zayıf" kalmakla suçladı.

Wilders, "Bana kalsa çok daha farklı davranırım. Türkiye'de bakanlar kurulunun tamamını istenmeyen adam (persona non grata) ilan ederim" dedi.

Wilders'in Özgürlük Partisi, Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yarışı önde götürüyor.

Hollanda hükümeti, Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'da katılması planlanan etkinliği "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle resmen yasaklamak için hukuki girişim başlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'da yapacağı "anayasa referandumuna evet" kampanyasını "uygunsuz" bulduğunu belirten Hollanda, bu etkinliği resmen yasaklamak için hukuki girişim başlattı.

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