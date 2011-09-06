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Avusturya: 0 - Türkiye: 0

Millilerimiz, Avusturya ile 0-0 berabere kalarak ikinciliğini perçinleme şansını kaybetti. Arda Turan'ın 90+1. dakikada

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Millilerimiz, Avusturya ile 0-0 berabere kalarak ikinciliğini perçinleme şansını kaybetti. Arda Turan'ın 90+1. dakikada kaçırdığı penaltı ise maça damgasını vuran tek olay oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 8. maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan maçın ardından Ay-yıldızlılar puanını 14'e yükselterek 2. sırada yer alırken, Avusturya 8 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
 
Galibiyet avuçlarımızdan kaçtıPenaltı kaçtı

Maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Burak kendini bir anda yerde buldu ve karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Arda Penaltı atışını kullandı ancak tecrübeli file bekçisi Grünwald gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.


Bir sonraki maç Almanya

A Milli Takımımız bir sonraki maçında 7 Ekim'de Almanya'yı konuk edecek. Avusturya ise Azerbaycan deplasmanına gidecek. A Grubu'nda Ay-yıldızlı ekibimizin 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan Belçika ise aynı tarihte evinde Kazakistan'la karşılaşacak.

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