Avusturya: 0 - Türkiye: 0

T24

Penaltı kaçtı



Bir sonraki maç Almanya



A Milli Futbol Takımımız, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 8. maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan maçın ardından Ay-yıldızlılar puanını 14'e yükselterek 2. sırada yer alırken, Avusturya 8 puanla 4. sırada kendine yer buldu.Maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Burak kendini bir anda yerde buldu ve karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Arda Penaltı atışını kullandı ancak tecrübeli file bekçisi Grünwald gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.A Milli Takımımız bir sonraki maçında 7 Ekim'de Almanya'yı konuk edecek. Avusturya ise Azerbaycan deplasmanına gidecek. A Grubu'nda Ay-yıldızlı ekibimizin 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan Belçika ise aynı tarihte evinde Kazakistan'la karşılaşacak.