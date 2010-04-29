Avusturalya'da tek tip sigara paketi

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Sigara içmeyenleri ve yaşı küçükleri cezbetmemesi için üzerinde renkli logo ya da marka ismi bulunmayan sigara paketlerinde “sigara içmek akciğer kanserine neden olur” gibi uyarı yazılarının yanında görsel materyallere de yer verilecek.Marka ve ürün isimlerinin bütün paketlerde küçük boyutlarda ve aynı renkte olacağını belirten Avustralya hükümeti böylelikle hem sigara içme oranını düşürmeyi hem de gençleri sigaradan uzak tutmayı planladıklarını açıkladı.Başbakan Rudd’un tanıtımının ardından sigara üreticilerinin hükümete tepkisi sert oldu. Tek tip, sade sigara paketlerinin yasal olmadığını belirten yetkililer yasal işlemlere başlayacaklarını açıkladılar.