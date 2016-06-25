Avusturalya'da eşcinsel evliliğin yasallaşması için yürüyüş

Avustralya'da binlerce kişi, eşcinsel evliliğin yasallaşması için yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, binlerce Avustralyalı 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek seçimleri hangi parti kazanırsa kazansın eşcinsel evliliğin bir an önce yasallaştırılması için ülke genelinde pek çok yürüyüş düzenledi.

Sidney, Melbourne, Brisbane ve Pert şehirlerinde yürüyüş yapan binlerce kişi, ellerinde gökkuşağı bayrakları ve "Eşitlik, şimdi" yazan pankartlar taşıdı.

Avustralya'nın muhafazakâr başbakanı Malcolm Turnbull, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eşcinsel evliliği desteklediğini belirtmiş, konuyu yıl sonuna kadar halk oylamasına götüreceğini söylemişti. Muhalif İşçi Partisi ise seçimleri kazanması halinde halk oylamasına gitmek yerine seçimlerin ardından en geç 100 gün içinde meclise eşcinsel evliliğin yasallaşması için kanun teklifinde bulunacağını açıklamıştı. Yapılan son seçim anketleri, Turnbull'un muhafazakâr koalisyonu ile İşçi Partisi'nin başa baş bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

Avustralya, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması konusunda yavaş kaldığı için uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyordu. Başta Kanada, Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Yeni Zelanda, İrlanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülke, eşcinsel evlilikleri resmi olarak tanımak için evlilik yasalarını yeniden düzenlemişti.