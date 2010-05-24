Avusturalya İsrailli diplomatı sınır dışı ediyor

T24- Ocak ayında Dubai'de bir Hamas liderine düzenlenen suikastte, sahte pasaportları kulllanılan hükümetler olayın peşini bırakmıyor. Avustralya, suikastte kullanılan sahte Avustralya pasaportlarının temin edilmesinden sorumlu tuttuğu bir İsrailli diplomatı sınırdışı ediyor.



Dubai'de Hamas liderlerinden El Mebhuh'a düzenlenen suikaste 20'ye yakın suikastçi karışmıştı.



Bunların 4'ünün sahte Avustralya pasaportları kullandığı tespit edildi.



Avustralya, "Soruşturmada ele geçen kanıtlara bakınca, olayın arkasında İsrail'in olduğu şüphe götürmüyor" açıklamasını yaptı. Canberra'daki İsrail Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.



Diplomatın 1 hafta içinde Avustralya'dan çekilmesini istedi.



Daha önce, olayda 12 sahte pasaportu kullanılan İngiltere de, bir İsrailli diplomatı sınır dışı etmişti.



İsrail hükümeti, "Suikastın arkasında bizim olduğumuza dair hiçbir kanıt yok" diyor.



Suikastte, İngiltere ve Avustralya'nın dışında, İrlanda, Fransa ve Almanya'ya ait sahte pasaportlar da kullanılmıştı.