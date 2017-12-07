Avusturalya eşcinsel evliliği kabul etti

Avustralya Parlamentosu'nun alt kanadında uzun süren tartışmaların ardından bugün eşcinsel evliliğe izin veren yasal düzenleme kabul edildi. 150 sandalyeli mecliste yapılan oylamada sadece beş milletvekilinin karşı oy kullandığı belirtildi.

Yasada evliliğin tanımı değiştirilerek, kadın ve erkek arasındaki birliktelik yerine, "iki kişi arasındaki birliktelik” olarak ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Avustralya bunu başardı” dedi.

Avusturalyalılar eşcinsel evlilikten yana

Kasım ayının ortasında yapılan referandumda halkın yüzde 61,6'sı eşcinsel evlilikten yana oy kullanmıştı. Referandumundan çıkan sonucu parlamento açısından bağlayıcılığı bulunmuyordu. Buna rağmen, muhafazakâr çizgideki Turnull partisinden gelen tepkilere karşın eşcinsel evlilikle ilgili yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılacağı sözü vermişti.

Avustralya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato da, 29 Kasım'da yapılan oylamada eşcinsel evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Turnbull, oylamadan çıkan sonucu "Sevgi, eşitlik ve saygı için büyük bir gün” sözleriyle değerlendirdi. Yeni yasal düzenlemenin bir ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

20'den fazla ülkede eşcinsel evlilik yasal

Dünyada eşcinsel evliliğe yasalarla ilk izin veren ülke Hollanda oldu. Hollanda'nın 2001 yılında aldığı bu kararın ardından 20'den fazla ülke eşcinsel evliliği resmen kabul etti. Arjantin, Belçika, Brezilya, İngiltere, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, İsveç, ABD ve Uruguay eşcinsel evlilik yasal kabul ediliyor.

AP/dpa/JD/BÖ

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